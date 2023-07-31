Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов перебрался в «Родину».

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», московская «Родина» взяла в аренду у «Спартака» 21-летнего Шильцова. Арендное соглашение будет рассчитано на один сезон. Сообщается, что в договор включена опция возможного выкупа хавбека.

Напомним, в минувшем сезоне Шильцов играл в аренде в «Пари НН». В составе нижегородской команды футболист появился на поле в 15 играх, в которых один раз смог огорчить соперников и сделал один голевой пас.

Трудовой договор Шильцова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Портал LiveResult оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.