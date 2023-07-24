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Агент Санчеса отреагировал на информацию о вероятном переходе игрока «Тоттенхэма» в «Спартак» эксклюзив

24 Июля 2023 • 17:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о скором переходе своего клиента в «Спартак».

«Касаемо соглашения всех сторон, я не могу подтвердить, все движется, но пока это не случилось. Давайте немного подождем, как только все окончательно прояснится, я смогу об этом рассказать», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Санчеса за 12 миллионов евро.

В минувшей кампании 27-летний колумбиец сыграл в 24 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023 Фернандо Вильярреал
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