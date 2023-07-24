Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о скором переходе своего клиента в «Спартак».

«Касаемо соглашения всех сторон, я не могу подтвердить, все движется, но пока это не случилось. Давайте немного подождем, как только все окончательно прояснится, я смогу об этом рассказать», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Санчеса за 12 миллионов евро.

В минувшей кампании 27-летний колумбиец сыграл в 24 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.