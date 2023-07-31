Гранат: «На бумаге «Спартак» — явный фаворит в матче с «Балтикой»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» «и «Балтикой» в рамках второго тура чемпионата России.

«На бумаге «Спартак» — явный фаворит в матче с «Балтикой» и обязан забирать свои три очка», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Однако эксперт считает, что калининградский клуб может надежно сыграть в обороне и доставить трудности «красно-белым», ведь команда Гильермо Абаскаля играет нестабильно.

Матч «Спартак» - «Балтика» состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.