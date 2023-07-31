Мостовой: «Бонгонда — это топ-трансфер»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом нападающем «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Мне нравится игра Тео. Постоянно обостряет, что-то придумывает. Конечно, он выделяется на уровне наших защитников. Пока он отрабатывает деньги за трансфер. Можно сказать, что это топ-трансфер», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт добавил, что не стоит перехваливать футболиста, нужно посмотреть на его игру в дальнейшем.

В стартовых трех матчах нового сезона 27-летний Бонгонда забил два гола и записал на свой счет одну результативную передачу.