Гладилин – о Хлусевиче: «Использовал два момента – принёс команде победу»

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что главным героем воскресного матча «красно-белых» против «Оренбурга» (3:2) является Даниил Хлусевич. Эксперт прокомментировал игру защитника.

«Полагаю, он и есть лучший игрок матча. Он использовал два момента, что переломили игру, принёс команде победу. Однако этим заниматься должны другие игроки, но так сложилось», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, что в следующем туре Премьер-лиги «Спартак» примет дома «Балтику».