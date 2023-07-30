​Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой сделал прогноз на понедельничный матч чемпионата России между «Спартаком» и «Балтикой».

«Да, после матча с «Крыльями» «Балтика» не кажется таким уж слабым новичком РПЛ. Однако, думаю, «Спартак» себе не позволит потерять очки сейчас», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах «ВсёПроСпорт».

Мостовой предлагает ставить на победу «Спартака» с форой (-1), то есть экс-игрок «Сельты» склоняется к тому, что команда Гильермо Абаскаля победит крупнее, чем с разницей в один мяч.

Матч «Спартак» - «Балтика» стартует 31 июля в 19:30 по московскому времени.