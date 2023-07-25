Шалимов: «Очень плотный чемпионат, в котором не будет явных аутсайдеров»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о борьбе за выживание в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Очень плотный чемпионат, в котором, вероятно, не будет столь явных аутсайдеров, какими в прошлом году были «Торпедо» и «Химки». Хотя для оценки потенциала «Балтики» надо посмотреть еще 4-5 туров», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ покинули «Торпедо» и «Химки», их места в высшем дивизионе заняли «Рубин» и «Балтика».

В первом туре чемпионата России калининградский клуб проиграл «Сочи» со счетом 0:2. Во втором туре РПЛ «Балтика» будет гостить у «Спартака» (31 июля в 19:30 по мск).