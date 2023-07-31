Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «красно-белых» над «Балтикой».

Оценивая выступление «Спартака» в матче, Мостовой отметил уверенную игру команды и подчеркнул мастерство и класс игроков, которые легко справились с оппонентом. Он отметил впечатляющие выступления Промеса и Бонгонда.

Мостовой заявил, что видит некоторую неуверенность у «Зенита» после ухода Малкома и считает, что ситуация на трансферном рынке может повлиять на расстановку сил в турнирной таблице.

«Спартак» — один из претендентов», – сказал Мостовой изданию Metaratings.