Зиньковский отреагировал на слухи об интересе со стороны «Локомотива»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможном переходе в «Локомотив».

«Из «Локомотива» никто на меня не выходил. Я в «Спартаке» и отлично себя чувствую. Я игрок «Спартака» — на этом можно закрывать историю», — заявил Зиньковский «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заинтересованы в услугах 27-летнего вингера, однако в «Локомотиве» заявили, что на данный момент не могут себе позволить трансфер Зиньковского.

В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. Зиньковский провел на поле 58 минут и не отметился результативными действиями.