Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о старте «Спартака» с двух побед в РПЛ.

«Прошло всего два тура. Я не скажу ничего нового, но первые выводы можно делать после 8-10 туров, тогда уже будет понятно. Во-первых, команда начала чемпионат, и самое основное, с моей точки зрения – не законченное трансферное окно. Как будет выглядеть команда после закрытия окна, никто не знает. Кто-то может уйти, кто-то усилиться. Сейчас вообще бессмысленно что-то говорить», - сказал Кобелев.

«Спартак» после двух туров делит первое место с «Краснодаром», у обеих команд по 6 очков. В первом туре «красно-белые» победили «Оренбург» со счётом 3:2, а во втором туре одержали победу над «Балтикой» (2:1).

В третьем туре команда Гильермо Абаскаля на выезде сыграет против «Рубина». Встреча состоится 5 августа.