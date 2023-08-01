Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев рассказал, когда можно будет делать первые выводы по потенциалу команд на победу в РПЛ эксклюзив

01 Августа 2023 • 21:30 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о старте «Спартака» с двух побед в РПЛ.

«Прошло всего два тура. Я не скажу ничего нового, но первые выводы можно делать после 8-10 туров, тогда уже будет понятно. Во-первых, команда начала чемпионат, и самое основное, с моей точки зрения – не законченное трансферное окно. Как будет выглядеть команда после закрытия окна, никто не знает. Кто-то может уйти, кто-то усилиться. Сейчас вообще бессмысленно что-то говорить», - сказал Кобелев.

«Спартак» после двух туров делит первое место с «Краснодаром», у обеих команд по 6 очков. В первом туре «красно-белые» победили «Оренбург» со счётом 3:2, а во втором туре одержали победу над «Балтикой» (2:1).

В третьем туре команда Гильермо Абаскаля на выезде сыграет против «Рубина». Встреча состоится 5 августа.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Кобелев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
22:13 · Кубок России
Миллер прокомментировал победу над «Знаменем»
21:56 · Кубок России
​С кем медийный «Амкал» сыграет на следующей стадии Кубка России
21:43 · Россия. Премьер-лига
​Вендел не перейдёт во «Фламенго» - журналист
21:29 · Кубок России
«Амкал» прошёл «Красное Знамя» на первой кубковой стадии
21:29 · Россия. Премьер-лига
​Мажич оценил работу судей на старте сезона
21:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили поздравил Промеса с рекордом
21:13 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Я доволен, что удалось войти в сезон в хорошей форме»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Семак заверил, что подготовка к матче против «Динамо» пройдет нормально
20:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает Промеса легендой «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Николаев считает, что общение между арбитрами и тренерами в футболе находится на низком уровне
20:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новосельцев: «Акрон» очень уверенно смотрится»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Никита Баженов выступил в защиту эмоциональных тренеров в РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Бонгонда понравился с первого движения на поле»
19:56 · Россия. Премьер-лига
​«Оскорбления не было»: Семак не согласен со своим удалением 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Медведев высказался о красной карточке Семака 1
Все новости
Рекомендуем