Булыкин ждёт возвращения Черчесова в РПЛ

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин с нетерпением ждёт возвращения Станислава Черчесова в Российскую премьер-лигу.

«Если честно, жду его в РПЛ, хочу его здесь увидеть у нас. Полагаю, он принесет еще много пользы Премьер-лиге и какому-нибудь топ-клубу, хочу его видеть именно в сильнейших наших клубах», - рассказал Булыкин «Газете.Ру».

Напомним, на прошлой неделе российского тренера уволили из венгерского «Ференцвароша» за конфуз в квалификации Лиги чемпионов. Его клуб в первом раунде разгромно проиграл «Клаксвику», что представляет скромные Фарерские острова.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить саудовский «Аль-Ахли».