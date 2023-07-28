Маклаков: «Спартак» — главный конкурент для «Зенита»

Известный актёр и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков ответил на вопрос о возможной борьбе «красно-белых» с «Зенитом».

«Спартак» — главный конкурент для «Зенита»? Бесспорно», — заявил Маклаков «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, а «Спартак» финишировал на третьей позиции.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «красно-белые» одержали победу над «Оренбургом» (3:2), а подопечные Сергея Семака оказались сильнее «Пари НН» (2:0).

Добавим, что первая очная встреча «Спартака» и «Зенита» в текущем сезоне состоится 20 августа в рамках пятого тура чемпионата России.