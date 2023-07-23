Хлусевич оформил первый дубль в карьере

Воскресным вечером «Спартак» и «Оренбург» выдали результативный матч в Москве. «Красно-белые» одержали эпичную волевую победу – 3:2. Главным героем матча стал защитник «Спартака» Даниил Хлусевич, подаривший своей команде дубль.

Как отмечают знатоки статистики из Opta Sports, дубль стал для Хлусевича первым в профессиональной карьере. Также это были его первые голы за «Спартак» в чемпионате России – ранее молодой футболист забивал в РПЛ только в форме тульского «Арсенала».

Напомним, что в следующем туре РПЛ «Спартак» снова сыграет дома, соперник – калининградская «Балтика», матч намечен на 31 июля.

О том, как проходили события вечерней игры, читайте в нашем материале.