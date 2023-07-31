Защитник «Спартака» Чернов — об игровом времени: «Ещё будет достаточно возможностей доказать право играть в основе»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о своём статусе в московском клубе.

Напомним, 27-летний футболист остался на скамейке запасных «Спартака» в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

По словам Чернова, сейчас идёт процесс выбора основного состава команды, поэтому у всех будет возможность себя проявить.

«Первые пять-шесть игр — это ещё выбор основного состава. Я думаю, сейчас все будут получать какое-то игровое время. Так что не стал бы пока выводы делать», — цитируют Чернова «Известия».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 31 июля, против новичка РПЛ «Балтики». Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 19:30 по московскому времени.