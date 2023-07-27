​Спартаковец Николсон готов к новому сезону – агент

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон готов к новому сезону. Об этом рассказал его агент –Ненад Протега.

«У Шамара был непростой график, но он вернулся, чувствует себя хорошо и готов к новому сезону», - сказал агент, чьи слова на своих страницах Metaratings.

Шамар Николсон перебрался в «Спартак» в начале 2022 года. С тех пор ямаец провёл за «красно-белых» 43 матча, в которых забил 12 голов. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 4,5 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 31 июля – против «Балтики».