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​Спартаковец Николсон готов к новому сезону – агент

27 Июля 2023 • 17:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон готов к новому сезону. Об этом рассказал его агент –Ненад Протега.

«У Шамара был непростой график, но он вернулся, чувствует себя хорошо и готов к новому сезону», - сказал агент, чьи слова на своих страницах Metaratings.

Шамар Николсон перебрался в «Спартак» в начале 2022 года. С тех пор ямаец провёл за «красно-белых» 43 матча, в которых забил 12 голов. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 4,5 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 31 июля – против «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон Ненад Протега
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