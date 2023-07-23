Хлусевич: «Это был мой лучший матч за «Спартак»

Защитник столичного «Спартака» и главный герой матча против «Оренбурга» (3:2) Даниил Хлусевич оценил свой вечерний дубль.

«Эмоции невероятные, сегодня прорвало. Голы хорошие получились, особенно второй, посмотрю его не один раз. Конечно, это мой лучший матч за «Спартак», - делится футболист с корреспондентом «Матч ТВ».

Напомним, что этот дубль оказался первым в карьере молодого защитника. Также это его первые голы, забитые в составе «Спартака» после перехода из тульского «Арсенала».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Спартак» примет дома новичка лиги – калининградскую «Балтику». Матч намечен на 31 июля.