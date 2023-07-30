Хлусевич — о матче с «Балтикой»: «Будет непросто»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Балтикой».

«Интересная команда из футбольного города с отличным стадионом. Будет непросто, как и всегда с соперниками, которые низко обороняются и ждут своего шанса на контратаках», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «красно-белых».

В текущем сезоне Хлусевич сыграл в двух встречах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.

Матч второго тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Балтика» состоится завтра, 31 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.