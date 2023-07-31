Игнатов и Промес сняли все вопросы о победителе матча «Спартак» - «Балтика»

Подходит к концу заключительный матч второго тура Премьер-лиги, в котором «Спартак» принимает «Балтику». На 43-й минуте Тео Бонгонда после изящного навеса Квинси Промеса расстрелял ворота гостей, а следующего гола пришлось ждать целый тайм. В итоге на 85-й минуте Михаил Игнатов продавил опекуна у правого края штрафной, сблизился с воротами и вложил мяч в ногу Квинси Промеса на дальней штанге. Голландец не мог там промахнуться. Интрига окончательно убита, на табло 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.