Вновь нервно, но победно: «Спартак» не без труда обыграл «Балтику»

«Спартак» вновь не без труда победил. «Красно-белые» выигрывали у «Балтики» в два мяча, но в конце вновь заставили болельщиков понервничать, пропустив, но всё же удержали победу.

«Спартак» во втором туре подряд тестировал тренерские навыки бывшего игрока ЦСКА. Неделю назад «красно-белые» с трудом обыграли «Оренбург» Иржи Ярошика, а теперь проверяли возможности «Балтики» Сергея Игнашевича. При этом в случае успеха «Спартак» мог бы догнать «Краснодар» в таблице Премьер-лиге, который единолично лидировал. В свою очередь «Балтика», конечно, хотела набрать первые очки в элите.

«Балтика» начала матч с активного прессинга, и «Спартак» даже ошибался на своей половине поля. При этом первая же атака хозяев привела к опасному удару Мозеса с линии штрафной, но мяч прошёл над верхним углом. В ответ калининградцы обязаны были открывать счёт, когда после прострела с правого фланга Литвинов не дотянулся, а Гузина метров с восьми просто не попал по футбольному мячу. Тут же Соболев разрезал оборону гостей передачей из центрального круга и вывел Бонгонда на рандеву с вратарем. Новичок мог катить левее Промесу на пустые ворота, но решил пробить сам, однако в створ не попал.

После упущенного момента «Спартак» резко прибавил и прижал соперника к их штрафной на какое-то время. «Балтика» старалась играть смело, но «красно-белые» перехватывали мяч и волна за волной накатывали свои атаки. После передачи справа Соболев получил футбольный снаряд в штрафной, прокатил его мимо защитника и пробил в дальний угол, но Латышонок ворота спас. Примерно после этого «Спартак» чуть сбавил обороты. В середине тайма Бонгонда справа вошёл в штрафную и навесил на дальний угол вратарской, откуда Соболев головой пробил над перекладиной. Вскоре Галоян решился ударить из-за пределов штрафной, но Максименко без проблем спас ворота.

В конце тайма «Спартак» вновь прибавил и проводил позиционные атаки, но калининградцы стали действовать внимательнее и защищались большим числом, не давая сопернику получать численное преимущество, и моментов подопечные Абаскаля не создавали. И всё же свой шанс «красно-белые» получили свой шанс и реализовали его. Балтийцы упустили Промеса, который получил мяч слева один, дождался партнеров и навесил на дальний угол вратарской, куда прилетел Бонгонда и головой расстрелял ворота, забив свой первый гол за «Спартак» в Премьер-лиге и второй в сезоне. На этом команды ушли на перерыв.

Начало второго тайма «Балтика» также начала активно, продолжая высоко прессинговать «Спартак». «Красно-белые» пытались придумать, как поймать соперника на контратаке, но хозяевам не хватало последней передачи. То после выпада «четыре в три» Соболев решился на бесхитростный удар с линии штрафной, после которого мяч пролетел выше, то на прострел Бонгонда слева не успел Зобнин.

Игнашевич за несколько минут до истечения часа игры выпустил на поле Энрикеса и Лазарева, которые тут же добавили остроты. Сначала чилиец с левого угла штрафной пробил сильно, но Максименко справился. В следующей атаке москвичи в центре перед воротами потеряли второго «джокера», который не смог подстроиться под мяч и нанести акцентированный удар. «Балтика» вообще в это время владела инициативой и раз за разом доводила футбольный снаряд до штрафной «Спартака», в то время как хозяева толком даже не огрызались.

Лишь за шестнадцать минут до конца матча «Спартак» наконец-то что-то придумал, когда Бонгонда после передачи от Промеса пробил с линии штрафной, но получилось в руки голкиперу. «Балтика» же продолжала пытаться проникнуть к воротам соперника, делая забросы с фланга.

В концовке «Спартак» всё же забил второй мяч, упокоив своих болельщиков. Игнатов на правом фланге воспользовался ошибкой Пуцко, оббежал защитника, вошёл в штрафную и прострелил на дальний угол вратарской, откуда Промес расстрелял уже пустые ворота. Однако игра на этом была ещё не завершена. На последней минуте основного времени гости заработали право на штрафной на правом фланге, и после навеса Энрикес головой пробил в дальний угол, возродив интригу в матче на четыре добавленные минуты.

Однако в оставшееся время «Спартак» не дал сопернику ничего создать. Таким образом, «красно-белые» догнали «Краснодар» в таблице Премьер-лиги, имея стопроцентный показатель набранных очков. При этом подопечные Абаскаля и вовсе пока в нынешнем сезоне во всех турнирах очков не теряют. В следующем туре «Спартак» отправится на непростой выезд к «Рубину» в Казань. «Балтика» же наконец-то впервые в сезоне сыграет дома против «Факела».

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