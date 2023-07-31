Хаджи: «Ожидаю от «Спартака» победы над «Балтикой», но думаю, что она достанется нелегко»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче второго тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с новичком Премьер-лиги «Балтикой».

По мнению эксперта, сейчас ни одна из команд не имеет явного преимущества над своим соперником. При этом Хаджи считает, что «Спартак» сможет добиться победы в упорном матче.

«У «Спартака» проблемы в защитной линии. Да и то, что в разных матчах меняют состав, – неправильно. Играть должны лучшие. Ожидаю от «Спартака» победы, но думаю, что она достанется нелегко», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится сегодня, 31 июля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.