Игнашевич: «Когда приехал, вспомнил первое свое дерби со «Спартаком», можете загуглить и вспомнить»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Против «Спартака», команды, которая активно играет в атаку, как готовились, на что делали акцент? Мы знаем, что у вас команда очень системная, умеющая обороняться и атаковать.

- На все делали акцент, мы знаем сильные стороны соперника, и наша задача - постараться сделать так, чтобы никто их не увидел.

- Сегодня появляется Гузина, это единственное изменение в матче. Я так понимаю, это из-за результата в прошлом матче?

- Нет, мы дозируем нагрузку с учетом матчей, которые были на Кубок, у нас есть несколько нападающих, идет здоровая конкуренция, на сегодняшний день Гузина и Мусаев - двойка.

- Многие вспоминают ваше «армейское» прошлое, что против «Спартака» очень успешно играли и часто его обижали. Для вас это имеет значение?

- Нет, сейчас нет. Но когда приехал, вспомнил первое свое дерби за ЦСКА. Можете загуглить и вспомнить.

- Что вспомнилось?

- Счет.

- Напомните, какой он был.

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- Погуглите.

Мы погуглили, в 2004 году ЦСКА обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок (3:1).