«Спартак» повёл в матче с «Балтикой», отличился Бонгонда

В понедельник второй тур Премьер-лиги завершается матчем «Спартак» - «Балтика». На протяжении 42 минут команды не могли распечатать чужие ворота, и всё же состоялась голевая атака. Куинси Промес у левого угла штрафной собрал около себя защитников и в итоге прицельно набросил мяч к линии вратарской, куда ворвался Тео Бонгонда и головой уверенно пробил мимо голкипера. Счет открыт, «Спартак» ведет со счетом 1:0 и на эту минуту выходит на первое место вместе с «Краснодаром». «Балтика» же пока без набранных очков.

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