21-летним опорником московского «Спартака» Русланом Литвиновым заинтересовались в одном из топовых чемпионатов Европы – в итальянской Серии А. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к игроку есть у двух клубов первенства.

В последние годы выпускник спартаковской академии стал важным игроком основы московского клуба. Так, только в минувшем сезоне в активе молодого футболиста набралось 32 официальных матча – в них он оформил по три гола и три ассиста.

Напомним, что текущий контракт связывает молодого игрока с «красно-белыми» до середины 2026 года. А эксперты портала Transfermarkt оценивают россиянина в 5 млн евро.

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