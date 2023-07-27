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Русланом Литвиновым заинтересовались в топовом европейском чемпионате эксклюзив

27 Июля 2023 • 17:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

21-летним опорником московского «Спартака» Русланом Литвиновым заинтересовались в одном из топовых чемпионатов Европы – в итальянской Серии А. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к игроку есть у двух клубов первенства.

В последние годы выпускник спартаковской академии стал важным игроком основы московского клуба. Так, только в минувшем сезоне в активе молодого футболиста набралось 32 официальных матча – в них он оформил по три гола и три ассиста.

Напомним, что текущий контракт связывает молодого игрока с «красно-белыми» до середины 2026 года. А эксперты портала Transfermarkt оценивают россиянина в 5 млн евро.

Руслан Литвинов: Я не могу представить себе переход в ЦСКА

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов трансферы футбола - лето 2023
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СПАРТАК МОСКВА БАЛТИКА
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