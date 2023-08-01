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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главное – не поверить в то, что всё хорошо: «Спартак» всё ещё не убеждает

01 Августа 2023 • 11:20 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

«Спартак» идёт без потерь в Премьер-лиге и остался единственной командой в России, которая в сезоне ещё не потеряла ни одного очка. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что «красно-белые» пока не впечатляют.

«Спартаку» надо срочно что-то делать с обороной

Все три матча на старте сезона «Спартак» выиграл с минимальным счётом. Конечно, только с «Оренбургом» «красно-белые» именно вырвали победу, а в поединках с «Краснодаром» и «Балтикой» имели перевес в два мяча и право на ошибку. Однако проблема «Спартака» очевидна – неспособность играть на ноль. Причём пока во всех поединках соперник был такой, что оставить ворота на замке можно и нужно было: «Оренбург» в стадии притирки к новому тренеру, «Балтика» вообще новичок элиты, а «Краснодар» больше тайма играл в меньшинстве. Однако даже в такой ситуации «Спартак» регулярно пропускает.

В матче с «Балтикой» пропущенный гол – отчасти несчастный случай, всё же был стандарт. Однако по ходу матча калининградцы несколько раз разрезали оборону «красно-белых». Попади по мячу Гузина или Лазарев – и свой мяч «Балтика» могла забить раньше и при другом счёте. При всём уважении к калининградцам это не самый сильный соперник в Премьер-лиге, но даже они умудрились создать кучу проблем подопечным Гильермо Абаскаля. Будь соперник помастеровитее, и, кажется, никакой победы у «Спартака» бы не было.

При этом интересно, что Дуарте, которого по привычке критикуют, сыграл очень неплохо. А вот на флангах защиты творилось не пойми что, да и Умяров провёл очень слабый матч, не справляясь с прессингом. На его фоне Мартинс, кстати, выглядел на порядок лучше. Однако в целом картина скорее складывается такая, что проблема в обороне – это следствие ошибок в построении игры.

Компенсация атакой пока работает

Пока проблемы обороны не так сильно выпячиваются за счёт побед. Успехов же «Спартак» добивается за счёт атаки, которая действует довольно неплохо. Промес в форме, это видно. Новичок Бонгонда тоже здорово вписывается – у него 3 результативных очка в первых 3 играх, из которых 2 – это голы. Пока он не до конца адаптировался, но результат уже даёт отменный. Если Бонгонда освоится и не сбавит темпа, то Премьер-лига в его лице получит новую звезду.

На старте сезона нравится Игнатов, которого тоже активно критиковали по ходу прошлого сезона. Полузащитник выдал уже две голевые передачи, тонко чувствуя моменты. Разве что на фоне всех пока разочаровывает Бальде, который будто не готов к сезону.

Так или иначе надо понимать, что только на атаке выезжать весь сезон не получится. Атака «Спартака» не выглядит пока настолько сильной, что сможет забивать больше, чем оборона команды будет пропускать. Нынешняя же защита в её таком состоянии точно будет ещё менее надёжной, когда соперники будут классом повыше.

Обойма – это ещё один козырь Абаскаля

Гильермо Абаскаль после матча обрушился с критикой на календарь, ведь сейчас «Спартак» готовится к трём матчам, которые пройдут в промежутке с 5 по 11 августа. Однако кажется, что такое плотное расписание именно «красно-белым» и на руку. У «Спартака» потрясающая обойма, которой испанский тренер должен правильно распорядиться. Пока Владимиру Федотову в ЦСКА приходится выпускать уже в стартовом составе юниоров, потому что больше некого, у «красно-белых» на скамейке есть полноценная команда, которая на уровне Премьер-лиги дала бы бой. Если не верите, смотрите сами: Свинов – Классен, Джикия, Чернов, Маслов – Мартинс, Игнатов, Пруцев – Зиньковский, Медина, Бальде. Кроме этих одиннадцати на скамейке ещё был Мелёшин, а вне заявки остался Селихов.

«Спартак» может на старте сезона за счёт свежести и вариативности пройти этот отрезок успешнее конкурентов. Тем страннее, что «красно-белые» пока не используют ресурс свежести. Если в прошлом сезоне команда регулярно в концовках матчей прибавляла, то в начале этого сезона уже дважды пропустила под занавес игр. Пожалуй, Абаскалю просто надо понять, как лучше ротировать этот состав, потому что возможности у него выдающиеся по меркам Премьер-лиги.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Гильермо Абаскаль
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