Денисов - о победе над «Балтикой»: «Спартак» на пути к своей лучшей форме»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над каланинградской «Балтикой» (2:1) в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что после трех побед на старте сезона, не стоит расслабляться, к тому же он дал понять, что не все игроки ещё показывают свой максимум, но команда находится на пути к своей лучшей форме.

«Впереди очень плотный календарь, серьезные соперники. Поэтому концентрация, концентрация и только концентрация.

Спасибо за поддержку, «красно-белые», - написал Денисов в своём телеграм-канале.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Рубина».