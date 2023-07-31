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Гладилин оценил игру Бонгонды на старте карьеры в «Спартаке»

31 Июля 2023 • 23:14 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре новичка «красно-белых» Тео Бонгонды в первых матчах.

«Нужно подождать немного, когда к нему будут относиться столь серьезно и опасаться его как Промеса, а пока это новый человек в РПЛ и соперники ещё не понимают, чего от него ждать», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, у Бонгонды отличный удар и грамотный выбор позиции, отметив, что конголезец отлично проявляет себя на старте сезона. 

В трёх матчах за «Спартак» Тео забил два гола при одном ассисте. Вингер присоединился к «красно-белым», перейдя из испанского «Кадиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Тео Бонгонда
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