Гладилин оценил игру Бонгонды на старте карьеры в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре новичка «красно-белых» Тео Бонгонды в первых матчах.

«Нужно подождать немного, когда к нему будут относиться столь серьезно и опасаться его как Промеса, а пока это новый человек в РПЛ и соперники ещё не понимают, чего от него ждать», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, у Бонгонды отличный удар и грамотный выбор позиции, отметив, что конголезец отлично проявляет себя на старте сезона.

В трёх матчах за «Спартак» Тео забил два гола при одном ассисте. Вингер присоединился к «красно-белым», перейдя из испанского «Кадиса».