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Тренер «Балтики» Ткаченко: «У Энрикеса потрясающая квалификация, но на полный матч его не хватает»

01 Августа 2023 • 11:20 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Тренер «Балтики» Леонид Ткаченко рассказал, почему в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:2) легионеры команды Жоау Ламейра и Анхело Энрикес вышли на поле лишь по ходу второго тайма.

Отметим, что именно Энрикес забил единственный мяч «Балтики» в этой игре. Этот гол стал для калининградского клуба первым в РПЛ за последние 25 лет.

По словам Ткаченко, так как легионеры присоединились к команде недавно, они находятся в разной степени готовности.

«У Энрикеса потрясающая квалификация, но на полный матч его не хватает. Чилиец во втором матче подряд забивает головой с подачи Кузьмина. Важно, что он не пуляет мяч абы куда, а расчётливо кладёт его так, чтобы вратарь не мог дотянуться», — цитирует Ткаченко Bobsoccer.ru.

Напомним, Энрикес перешёл в «Балтику» нынешним летом из польского клуба «Медзь Легница». В составе калининградской команды чилиец успел провести три матча и забить два гола.

После двух туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, не имея в своём активе ни одного набранного очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Леонид Ткаченко Анхело Энрикес
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