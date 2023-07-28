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Рябчука не будет в «Спартаке» слухи

28 Июля 2023 • 21:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук не станет игроком московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

По данным Metaratings, «красно-белые» вышли из переговоров по 25-летнему футболисту, столичный клуб переключился на других кандидатов.

Как сообщает источник, «Спартак» принял такое решение, потому что представители «Олимпиакоса» постоянно меняли свои требования по сумме компенсации за Рябчука.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что греческий клуб хочет получить за своего игрока шесть миллионов евро.

Предстоящий матч «Спартак» проведет 31 июля против «Балтики» в рамках второго тура чемпионата России, начало игры — в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Олег Рябчук трансферы футбола - лето 2023
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