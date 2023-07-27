Сунгатулин: Я хотел бы вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о возможном возвращении в «Спартак». Напомним, 21-летний хавбек является воспитанником «красно-белых», он выступал за столичный клуб до июля 2022 года.

«Хотел бы вернуться в «Спартак»? Да, но уж прямо такой цели нет. Если получится, то будет классно», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Футболист отметил, что сначала ему нужно закрепиться в основном составе «Урала» и начать показывать стабильную игру.

В текущем сезоне Сунгатулин принял участие в одном матче Кубка России, в котором не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с «Уралом» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 600 тысяч евро.