Гендиректор «Спартака» назвал задачи клуба на новый сезон

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах, которые ставит столичный клуб в сезоне-2023/24.

Спортивный деятель отметил, что сейчас строится команда, которая должна быть конкурентоспособной и бороться за самые высокие места, и эта задача является долгосрочной.

«Как болельщик очень хочу, чтобы мы добивались максимального результата», - приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу со счётом 3:2 над «Оренбургом».