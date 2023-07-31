23-летний Умяров проводит сотый матч за «Спартак»

Центральному полузащитнику столичного «Спартака» Наилю Умярову всего 23 года. Но в столь молодом возрасте хавбек проводит уже сотый, юбилейный матч за свой клуб, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Россиянин вышел в стартовом составе сегодняшнего матча против «Балтики» в рамках второго тура РПЛ.

Умяров является воспитанником столичного «Чертаново», в «Спартаке» молодой игрок оказался в 2019 году.

Отметим, что до старта текущего сезона Умяров не играл с ноября 2022 года из-за проблем со здоровьем. Поэтому своей юбилейной отметки опорник мог достичь и гораздо раньше.

Текстовую трансляцию поединка «Спартака» и «Балтики» проводит портал LiveResult.ru.