Кутепов высказался о своём будущем

Бывший защитник столичных «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов порассуждал о своём будущем.

«Мое будущее? Работа ведется, не знаю. Конкретика есть, но мы пока в поиске. Как узнаем, сразу сообщим», - ответил Кутепов «Спорт-Экспрессу», добавив, что может быть, продолжит карьеру за границей.

Напомним, 29-летний защитник провёл прошлый сезон в составе покинувшего РПЛ «Торпедо». В конце сезона ушёл из команды в статусе свободного агента. До этого защитник 10 лет находился в структуре московского «Спартака», вызывался в сборную России и ярко провёл чемпионат мира по футболу 2018 года.