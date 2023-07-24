Бубнов: «Если из «Зенита» уйдёт Малком, у «Спартака» будет лучшая атака в РПЛ»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов оценил атакующую линию «красно-белых».

«Если из «Зенита» уйдет Малком, у «Спартака» официально будет лучшая атака в РПЛ. На мой взгляд, «красно-белые» могут побороться за чемпионство», — цитирует Бубнова Sportbox.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал переход Малкома Филипе в саудовский «Аль-Хиляль». Стоимость сделки составит 60 миллионов евро.

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:2.

Во втором туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля примут на своем поле калининградскую «Балтику». Матч между командами состоится 31 июля, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.