Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура РПЛ между «красно-белыми» и «Балтикой».

«Я перед каждым сезоном оцениваю силы «Спартака». Я говорил, что в том году команда будет в тройке, так и получилось. В этом году «Спартак» обязан быть в тройке. Сейчас, учитывая потери питерцев, «Спартак» выглядит одним из главных фаворитов в борьбе за титул с «Зенитом». «Спартак» никого не потерял, а ещё и приобрёл. Некоторые ещё не играют. Свои ребята тоже конкурентные.

«Балтику» «Спартак» просто обязан обыгрывать. При всём уважении к «Балтике», там ребята некоторые, наверное, первый раз выйдут на стадион с такой вместимостью. Ясно, что они будут стараться и пытаться. Но не верится. За счёт чего они могут выиграть? Я не вижу шансов для них. Для меня «Спартак» выглядит очень явным фаворитом», — сказал Мостовой.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится сегодня, 31 июля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 19:30 по местному времени.