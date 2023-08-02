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Шалимов подвёл итог матча между «Спартаком» и «Балтикой»

02 Августа 2023 • 12:23 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Российский специалист Игорь Шалимов высказался о результате матча второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».

«У «Спартака» на старте чемпионата две лёгкие игры в каком плане — соперник высоко располагается в обороне, не садится в штрафную. Калининград играл смело, имел моменты — «красно-белым» не приходилось взламывать оборону, пространства за спиной защитников было много», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

Шалимов отметил, что ему будет интересно посмотреть на то, как подопечные Гильермо Абаскаля выступят против команды с низкой линией обороны. Также тренер считает, что у «Спартака» стала более выстроенная игра с чёткими действиями крайних защитников и вырисованными треугольниками.

Напомним, что «Спартак» одержал вторую победу на старте сегодня Премьер-лиги, обыграв «Балтику» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Игорь Шалимов
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