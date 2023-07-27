Суд наказал экс-сотрудника «Спартака» - он пропустил на игру фанатов без Fan ID

Сергей Беседин, который до недавних пор работал в «Спартаке» на должности директора по безопасности, оштрафован Тушинским судом Москвы на 100 тысяч рублей. В мае во время дерби против ЦСКА Беседин допустил проезд на «Открытие Арену» автобуса с болельщиками, у которых не проверялось наличие Fan ID. Функционер признал свою вину, о чём рассказывает ТАСС.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на третьей позиции.

В стартовом туре нового чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором туре команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Балтику». Игра пройдёт в последний вечер июля.