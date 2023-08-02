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Кечинов оценил возможное подписание Рябчука в «Спартак»

02 Августа 2023 • 13:46 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе Олега Рябчука в состав «красно-белых».

«Проблемы в защите были заметны ещё во второй части прошлого сезона, и они остаются до сих пор. «Спартаку» нужен тот игрок, кто сможет качественно усилить оборону. Надеюсь, что Рябчук им станет», — заявил эксперт в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По его мнению, «Спартаку» необходим игрок в линии обороны, поскольку это является самым слабым местом в составе подопечных Гильермо Абаскаля.

Напомним, что Олег Рябчук близок к переходу в московский клуб. Сообщается, что его контракт будет рассчитан на два года с окладом в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Олег Рябчук
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