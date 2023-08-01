Тренер «Балтики» Ткаченко считает, что в матче со «Спартаком» его команду подвела реализация

Тренер «Балтики» Леонид Ткаченко прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в матче второго тура РПЛ.

По мнению специалиста, «Спартак» пребывал не в лучшей свой форме, так как недавно ездил на кубковую игру против «Краснодара». Ткаченко отметил, что «Балтика» могла добиться лучшего результата, однако гостей подвела плохая реализация своих голевых возможностей.

«Спартак» далеко не в космической форме. Наши игроки вышли на поле с каким-то подобострастием. Результат предопределили их ошибки в обороне и упущенные выгодные моменты», — приводит слова Ткаченко Bobsoccer.ru.

В первых двух турах текущего розыгрыша чемпионата России «Балтика» потерпела два поражения: от «Сочи» (0:2) и «Спартака» (1:2). Прямо сейчас команда из Калининграда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Балтика» проведёт 6 августа против воронежского «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.