Форвард «Спартака» Соболев поделился ожиданиями от нового сезона

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от стартовавшего в минувшие выходные нового сезона.

Форвард отметил, что не будет говорить громких слов о возможной конкуренции с питерским «Зенитом».

«Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок», - заявил Соболев в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне столичный клуб занял третье место в турнирной таблице.

В первом туре сезона-2023/24 «красно-белые» оказались сильнее «Оренбурга» со счётом 3:2, 31 июля их ожидает игра против каланинградской «Балтики».