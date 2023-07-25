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Хавбек «Спартака»: Игнатов: «Когда есть конкуренция, ты развиваешься»

25 Июля 2023 • 16:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о конкуренции внутри команды. Напомним, в летнее трансферное окно к «красно-белым» присоединились Хесус Медина и Тео Бонгонда.

«Лично для меня ничего не поменялось — будем работать. Хорошо, когда есть конкуренция, потому что ты растешь и развиваешься», — приводит слова Игнатова Sport24.

В матче первого тура чемпионата России – 2023/24 «Спартак» одержал непростую победу над «Оренбургом» со счетом 3:2. Игнатов появился на поле на 72-й минуте встречи и отметился одним голевым пасом. Добавим, что Бонгонда дебютировал в этой игре, выйдя на замену на 58-й минуте, и тоже сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Михаил Игнатов Хесус Медина
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