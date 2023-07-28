Тихонов считает, что «Спартаку» нужен качественный центральный защитник

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, какая позиция требует усиления у «красно-белых».
«Я считаю, что «Спартаку» нужен качественный центральный защитник», — приводит слова Тихонова издание «Чемпионат».
Предстоящим соперником «Спартака» станет калининградская «Балтика». Матч второго тура Российской премьер-лиги состоится в понедельник, 31 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Напомним, в первом туре чемпионата России «красно-белые» обыграли «Оренбург» (3:2), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).
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