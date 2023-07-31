Деменко рассказал, что особенно мотивирует «Спартак» обыграть «Балтику»

В понедельник вечером пройдёт заключительный матч второго тура нового сезона РПЛ. В рамках встречи столичный «Спартак» примет «Балтику» из Калининграда. Бывший российский футболист Максим Деменко рассказал, что будет особенно мотивирующим фактором для «красно-белых» в вечерней игре.

«У «Спартака» сейчас есть возможность опередить «Зенит» на два очка, что и будет для команды Гильермо Абаскаля дополнительной мотивацией», - делится Деменко для Vprognoze.ru, добавляя, что ему очень понравился недавний матч Кубка России в исполнении «Спартака» против «Краснодара» (2:1).

Напомним, что перед финальным матчем второго тура «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» в случае победы над «Балтикой» разделит с «быками» первую строчку.