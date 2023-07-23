Боккетти оценил первый матч «Спартака» в новом сезоне

Бывший защитник столичного «Спартака», а ныне итальянский тренер Сальваторе Боккетти оценил игру «красно-белых» против «Оренбурга». Матч, напомним, завершился волевой победой «Спартака» со счётом 3:2.

«Отличный матч, хорошо, что выиграли. Какие шансы у «Спартака» на чемпионство в новом сезоне? Я надеюсь, они будут чемпионами. Сегодня все сыграли хорошо», - цитирует Боккетти ТАСС.