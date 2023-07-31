Масалитин оценил выступление «Балтики» в матче со «Спартаком»

Бывший форвард столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру «Балтики» в гостевом матче второго тура Премьер-лиги против «Спартака».

«Игра и в первом, и во втором тайме понравилась, хороший темп. «Балтика» — очень организованная команда, по стилю похожая на киевское «Динамо». Видно, что им не хватает мастерства, чтобы бороться за победу, но старания и желания не занимать», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Масалитин отметил, что «Балтика» пропустила оба мяча после ошибок своих защитников, выделив и тот факт, что наставник калининградцев Сергей Игнашевич не отказался от своего стиля. Также экс-нападающий упрекнул «Спартак» в проблемах с концентрацией.

Напомним, что «Спартак» выиграл второй матч сезона РПЛ со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Квинси Промес и Тео Бонгонда.