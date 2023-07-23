Хавбек стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может стать игроком столичного «Спартака». Об этом в своём телеграм-канале сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

«Ни «Динамо», ни ЦСКА, ни «Локомотиву» — Оздоев не интересен. Однако есть интерес к нему из «Спартака», - пишет Карпов.

Тем не менее, главным приоритетом для «Спартака» на трансферное окно остаётся усиление центра обороны.

«Думаю, скорее идет раскачка игрока для подписания в ПАОК», - предполагает инсайдер.

Напомним, в минувшем сезоне Оздоев стал одним из лучших игроков его зарубежного клуба – он забил за «Карагюмрюк» пять голов и отдал три ассиста в рамках чемпионата Турции.