Писарев: «Зиньковский сильнее Бонгонда»

Российский тренер и футбольный эксперт Николай Писарев уверен, что российский полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский посадит на скамейку летнего новичка клуба Тео Бонгонда.

«На мой взгляд, Зиньковский должен выигрывать конкуренцию у Бонгонда. Да, ему сложнее, Бонгонда купили за дорого, ожидания большие. Но в итоге россиянин выиграет», - делится Писарев для «Матч ТВ».

Напомним, что в матче против «Балтики» в рамках второго тура РПЛ Зиньковский остался на скамейке. Бонгонда вышел в основе.матча проводит портал LiveResult.ru.