Московский «Спартак» продолжает заниматься поиском нового центрального защитника. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Эрхан Машович из немецкого «Бохума» не является приоритетом для команды Гильермо Абаскаля.

Сообщается, что «красно-белые» в данный момент изучают ещё как минимум два варианта для усиления центра обороны. Ранее сообщалось, что ради трансфера Машовича «Спартак» готов раскошелиться на 8-10 миллионов евро.

24-летний Машович успел отыграть 4 матча за взрослую сборную Сербии. Игрок помимо центра обороны также может закрыть позицию опорного полузащитника.