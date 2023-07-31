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Машович – не приоритет для «Спартака» на усиление центра обороны, у клуба есть ещё два варианта эксклюзив

31 Июля 2023 • 14:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
Через 3 ч. 58 мин.

Московский «Спартак» продолжает заниматься поиском нового центрального защитника. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Эрхан Машович из немецкого «Бохума» не является приоритетом для команды Гильермо Абаскаля.

Сообщается, что «красно-белые» в данный момент изучают ещё как минимум два варианта для усиления центра обороны. Ранее сообщалось, что ради трансфера Машовича «Спартак» готов раскошелиться на 8-10 миллионов евро.

24-летний Машович успел отыграть 4 матча за взрослую сборную Сербии. Игрок помимо центра обороны также может закрыть позицию опорного полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Спартак Москва трансферы футбола - лето 2023 Эрхан Машович
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