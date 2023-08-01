Нападающий «Балтики» Энрикес: «В какой-то момент мы переигрывали «Спартак»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в матче второго тура РПЛ.

По мнению чилийского футболиста, в прошедшей встрече был отрезок, по ходу которого «Балтика» смотрелась предпочтительнее своего соперника. Однако, как считает Энрикес, команду из Калининграда подвела реализация.

«В матчах против таких топовых клубов, как «Спартак», надо забивать каждый свой момент, но у нас этого не получилось. Жаль!» — приводит слова футболиста Sport24.

После двух туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Свой следующий матч калининградский клуб проведёт 6 августа против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.