Максименко признался, что ему понравился агрессивный футбол «Балтики»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о матче с «Балтикой» (2:1) в рамках второго тура чемпионата России.

«Соперник очень понравился. Показал агрессивный футбол. Нас накрывали на каждом клочке поля. С балтийцами было правда интересно играть. Видно: ребята знают, что делают. Респект», — цитирует Максименко официальный сайт «красно-белых».

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав девять очков за три тура. В копилке «Балтики» три зачетных балла. Коллектив из Калининграда располагается на 12-й строчке.

Следующий тур стартует матчем «Спартака» против «Урала» (11 августа). «Балтика» встретится с «Динамо» (13 августа).