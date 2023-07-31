Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Стоит отметить, сколько полезных действий сделал Бонгонда всего за три матча» эксклюзив

31 Июля 2023 • 21:52 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в домашнем матче против «Балтики».

«Я чуть-чуть ошибся в своём прогнозе. Я говорил, что «Спартак» выиграет со счётом 2:0. Но они всё-таки пропустили в конце. Я бы так сказал: очередная рабочая победа «Спартака». «Балтика» старалась. Команда играет на кураже, ребята пытались доказать, что они не просто так в РПЛ. У них, в принципе, всё нормально. Но класса пока не хватает. У «Спартака» все же игроки другого уровня, особенно легионеры.

О Бонгонда хочется сказать отдельно. Да, за него заплатили большие деньги. Но стоит отметить, сколько полезных действий он сделал всего за три тура. Назвать его одним из сильнейших форвардов РПЛ я не могу. Пока что рановато. Но он показал себя уже. Помимо него ещё выделю, конечно же, Промеса. Трудовая рядовая победа», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Александр Мостовой Тео Бонгонда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zenituwka
31 Июля 2023 в 22:14
Стоит отметить что какой-то средненький полупокер приехал из средненькой команды и на данный момент прям выглядит на полях РПЛ звездой. Вот о чем надо думать. Скоро из чемпионата Андорры будут приезжать поднимать уровень РПЛ)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
2
1
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
22:33 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не мог стартовать с двух побед в РПЛ на протяжении шести лет
22:27 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА будет испытывать проблемы против с «Локомотивом»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Гол «Спартаку» стал для «Балтики» первым в элите футбола России за 25 лет
22:25 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил работу судьи в игре «Ахмат» — ЦСКА
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - единственный клуб, не забивший за два тура РПЛ
22:09 · Россия. Премьер-лига
Стипиди назвал главного кандидата на вылет из РПЛ эксклюзив
22:05 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «России нужен сильный «Спартак» - слабый всем надоел»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Алаев помог решить проблему с заявкой «Ростовом» новых игроков
21:56 · Россия. Премьер-лига
Только один игрок с 2014 года отдал больше ассистов в РПЛ, чем Промес
21:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Бонгонда — это топ-трансфер»
21:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проводит лучшую домашнюю серию без поражений в Премьер-лиге за 15 лет
21:44 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин считает, что ошибка судьи Безбородова может стать роковой для его карьеры
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» начал сезон РПЛ с двух побед впервые за семь лет
21:41 · Россия. Премьер-лига
Казаев: «Дисциплиной и желанием все-таки можно было обыграть «Спартак»
Все новости
Рекомендуем