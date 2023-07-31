Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в домашнем матче против «Балтики».

«Я чуть-чуть ошибся в своём прогнозе. Я говорил, что «Спартак» выиграет со счётом 2:0. Но они всё-таки пропустили в конце. Я бы так сказал: очередная рабочая победа «Спартака». «Балтика» старалась. Команда играет на кураже, ребята пытались доказать, что они не просто так в РПЛ. У них, в принципе, всё нормально. Но класса пока не хватает. У «Спартака» все же игроки другого уровня, особенно легионеры.

О Бонгонда хочется сказать отдельно. Да, за него заплатили большие деньги. Но стоит отметить, сколько полезных действий он сделал всего за три тура. Назвать его одним из сильнейших форвардов РПЛ я не могу. Пока что рановато. Но он показал себя уже. Помимо него ещё выделю, конечно же, Промеса. Трудовая рядовая победа», - сказал Мостовой.